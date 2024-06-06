В Москве два человека пострадали в аварии со спецавтомобилем полиции

Два человека пострадали в результате аварии, участником которой стал спецавтомобиль полиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.

Инцидент произошел на Люблинской улице на юго-востоке столицы. По предварительной информации, двое человек получили травмы. В полиции рассказали, что в настоящее время уточняются обстоятельства ДТП.