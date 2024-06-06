В Москве два человека пострадали в аварии со спецавтомобилем полиции
Два человека пострадали в результате аварии, участником которой стал спецавтомобиль полиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.
Инцидент произошел на Люблинской улице на юго-востоке столицы. По предварительной информации, двое человек получили травмы. В полиции рассказали, что в настоящее время уточняются обстоятельства ДТП.
Ранее стало известно, что в Кемерове около 7:30 утра по местному времени на маршруте столкнулись два трамвая. На видео, распространенном в социальных сетях, запечатлен момент, когда один из вагонов двигался на высокой скорости, и его двери внезапно открылись, в результате чего два человека упали на проезжую часть.
Пассажиров, оказавшихся на дороге, быстро вынесли в безопасное место на середину автодороги. По последним данным Минздрава, в результате инцидента пострадали более 90 человек, в том числе пятеро детей, передает «Радиоточка НСН».
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