В Москве суд заочно арестовал уехавшего на Украину экс-адвоката Фейгина
26 января 202412:08
Басманный суд заочно арестовал Марка Фейгина (признан иноагентом), ранее уехавшего на Украину. Экс-адвокат проходит по уголовному делу о заведомо ложном сообщении о теракте.
Он также объявлен в розыск, против Фейгина возбуждено уголовное дело по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ».
Фейгин был лишен статуса адвоката за нарушение профессиональной этики в 2018 году, а 8 апреля 2022 года был включен в реестр СМИ-иноагентов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru