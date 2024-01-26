В Москве суд заочно арестовал уехавшего на Украину экс-адвоката Фейгина

Басманный суд заочно арестовал Марка Фейгина (признан иноагентом), ранее уехавшего на Украину. Экс-адвокат проходит по уголовному делу о заведомо ложном сообщении о теракте.

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Он также объявлен в розыск, против Фейгина возбуждено уголовное дело по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ».

Фейгин был лишен статуса адвоката за нарушение профессиональной этики в 2018 году, а 8 апреля 2022 года был включен в реестр СМИ-иноагентов.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:Марк ФейгинАрест

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