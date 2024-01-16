Адвоката Навального Михайлову заочно обвинили в экстремизме
16 января 202419:23
Адвокату Ольге Михайловой, которая защищала Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) предъявили обвинение в экстремизме. Ее цитирует РИА Новости.
«Оказывается, я не защищала Алексея Навального по всем уголовным и административным делам, не выигрывала жалобы в Европейском Суде, а участвовала в экстремистском сообществе», - говорится в ее сообщении.
В своих социальных сетях женщина уточнила, что на данный момент уехала с дочерью заграницу.
Ранее министерство внутренних дел России объявило в розыск главу ФБК Марию Певчих. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru