Адвоката Навального Михайлову заочно обвинили в экстремизме

Адвокату Ольге Михайловой, которая защищала Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) предъявили обвинение в экстремизме. Ее цитирует РИА Новости.

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«Оказывается, я не защищала Алексея Навального по всем уголовным и административным делам, не выигрывала жалобы в Европейском Суде, а участвовала в экстремистском сообществе», - говорится в ее сообщении.

В своих социальных сетях женщина уточнила, что на данный момент уехала с дочерью заграницу.

Ранее министерство внутренних дел России объявило в розыск главу ФБК Марию Певчих. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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