В Москве стрелявший из окна мужчина попал в женщину и ребенка
В восточном Дегунино в Москве мужчина выстрелил из пневматического пистолета из окна своей квартиры в сторону детской площадки, в результате чего пострадали женщина и ее ребенок, сообщает столичная прокуратура.
В Telegram-канале прокуратуры сообщается, что сорокалетний мужчина выстрелил из пневматического оружия из окна своей квартиры на четвертом этаже на улице 800-летия Москвы.
В сообщении также отмечается, что мужчина уже задержан, и в его квартире найден пневматический пистолет.
Ранее неизвестный устроил стрельбу у торгового центра на северо-востоке Москвы. В результате пострадали два человека, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru