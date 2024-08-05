В Москве стрелявший из окна мужчина попал в женщину и ребенка

В восточном Дегунино в Москве мужчина выстрелил из пневматического пистолета из окна своей квартиры в сторону детской площадки, в результате чего пострадали женщина и ее ребенок, сообщает столичная прокуратура.

В Telegram-канале прокуратуры сообщается, что сорокалетний мужчина выстрелил из пневматического оружия из окна своей квартиры на четвертом этаже на улице 800-летия Москвы.