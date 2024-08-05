В Москве стрелявший из окна мужчина попал в женщину и ребенка

В восточном Дегунино в Москве мужчина выстрелил из пневматического пистолета из окна своей квартиры в сторону детской площадки, в результате чего пострадали женщина и ее ребенок, сообщает столичная прокуратура.

В Telegram-канале прокуратуры сообщается, что сорокалетний мужчина выстрелил из пневматического оружия из окна своей квартиры на четвертом этаже на улице 800-летия Москвы.

Два человека ранены в Москве в результате стрельбы на северо-востоке Москвы

В сообщении также отмечается, что мужчина уже задержан, и в его квартире найден пневматический пистолет.

Ранее неизвестный устроил стрельбу у торгового центра на северо-востоке Москвы. В результате пострадали два человека, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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