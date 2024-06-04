Два человека ранены в Москве в результате стрельбы на северо-востоке Москвы
Неизвестный устроил стрельбу у торгового центра на северо-востоке Москвы. В результате пострадали два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Инцидент произошел на Костромской улице в районе Бибирево. Неизвестный мужчина устроил стрельбу из пневматической винтовки из многоквартирного дома, сообщила столичная прокуратура. По данным столичного Дептранса, что в результате инцидента «незначительно повреждены элементы остекления транспортного средства». Его пассажиры не пострадали.
На Костромской улице находится ТЦ «Маркос Молл». По информации СМИ, в результате стрельбы госпитализирована девушка, еще один мужчина с ранением в голову обратился в травмпункт.
Улицы в районе Костромской улицы перекрыты, стрелявшего разыскивают.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru