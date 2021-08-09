В Москве спасли тонущую в пруду женщину

В Москве на Борисовских прудах спасена тонущая женщина. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что женщина 1983 года рождения находилась примерно в 10 метрах от берега. После оказания первой помощи пострадавшая была госпитализирована. Ее состояние не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии автомобиль с двумя людьми упал в реку.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпасателиМосква
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