В Москве спасли тонущую в пруду женщину
9 августа 202122:31
В Москве на Борисовских прудах спасена тонущая женщина. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что женщина 1983 года рождения находилась примерно в 10 метрах от берега. После оказания первой помощи пострадавшая была госпитализирована. Ее состояние не уточняется.
Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии автомобиль с двумя людьми упал в реку.
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9 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru