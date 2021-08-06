В Кабардино-Балкарии автомобиль упал в реку с двумя людьми

В Кабардино-Балкарии произошло ДТП, в результате которого автомобиль с двумя людьми упал в реку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Эльбрусский отряд спасателей МЧС.

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Инцидент произошел выше селения Верхняя Балкария в высокогорном районе регионе.

Отмечается, что один человек из находившихся в машине выбрался на берег и вызвал спасателей. В настоящее время ведутся поиски водителя автомобиля.



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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Кабардино-балкарияДТП
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