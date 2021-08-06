В Кабардино-Балкарии автомобиль упал в реку с двумя людьми
6 августа 202123:39
В Кабардино-Балкарии произошло ДТП, в результате которого автомобиль с двумя людьми упал в реку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Эльбрусский отряд спасателей МЧС.
Инцидент произошел выше селения Верхняя Балкария в высокогорном районе регионе.
Отмечается, что один человек из находившихся в машине выбрался на берег и вызвал спасателей. В настоящее время ведутся поиски водителя автомобиля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru