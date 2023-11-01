В Москве спасли кота, четыре дня просидевшего в запертом автомобиле
Московские спасатели достали из автомобиля Mitsubishi запертого в нём кота, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что животное просидело в иномарке, припаркованной у Большого театра, четыре дня - без еды и воды. По данным СМИ, хозяйкой автомобиля является 61-летняя жительница Волгоградской области, однако кота в салоне оставил её 40-летний сын.
В столичной прокуратуре рассказали, что кота осмотрел ветврач, который заявил, что жизни и здоровью животного ничего не угрожает.
«Отходить от пережитого стресса и поправлять здоровье он будет в семье работника органов прокуратуры», - добавили в ведомстве.
Ранее в Санкт-Петербурге спасли золотистого ретривера, которого хозяева четыре года держали в багажнике машины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru