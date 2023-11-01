В Москве спасли кота, четыре дня просидевшего в запертом автомобиле

Московские спасатели достали из автомобиля Mitsubishi запертого в нём кота, сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что животное просидело в иномарке, припаркованной у Большого театра, четыре дня - без еды и воды. По данным СМИ, хозяйкой автомобиля является 61-летняя жительница Волгоградской области, однако кота в салоне оставил её 40-летний сын.

В столичной прокуратуре рассказали, что кота осмотрел ветврач, который заявил, что жизни и здоровью животного ничего не угрожает.

«Отходить от пережитого стресса и поправлять здоровье он будет в семье работника органов прокуратуры», - добавили в ведомстве.

Ранее в Санкт-Петербурге спасли золотистого ретривера, которого хозяева четыре года держали в багажнике машины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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