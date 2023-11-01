В Бельгии разрешили хоронить собак и кошек вместе с их хозяевами
Власти Валлонского региона Бельгии разрешили хоронить домашних питомцев вместе с их хозяином, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что подобные действия будут возможны только в том случае, если животное умерло и было кремировано раньше его владельца. Специальная эвтаназия питомцев, переживших хозяина, официально запрещена.
«Похороны вместе с прахом домашнего животного могут быть осуществлены только в случае, если животное умерло до ухода из жизни хозяина. Погребение усопшего и праха животного выполняются одновременно», - говорится в разъяснении властей.
Ранее живший в Португалии пёс по кличке Боби, которого эксперты Книги рекордов Гиннесса признали самой пожилой собакой в истории, умер в возрасте 31 года и 165 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru