В Бельгии разрешили хоронить собак и кошек вместе с их хозяевами

Отмечается, что подобные действия будут возможны только в том случае, если животное умерло и было кремировано раньше его владельца. Специальная эвтаназия питомцев, переживших хозяина, официально запрещена.

«Похороны вместе с прахом домашнего животного могут быть осуществлены только в случае, если животное умерло до ухода из жизни хозяина. Погребение усопшего и праха животного выполняются одновременно», - говорится в разъяснении властей.

Ранее живший в Португалии пёс по кличке Боби, которого эксперты Книги рекордов Гиннесса признали самой пожилой собакой в истории, умер в возрасте 31 года и 165 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

