В Москве сократилось количество преступлений
За первые десять месяцев 2021 года количество преступлений в Москве сократилось на 3,2%. Об этом говорится в Тelegram-канале Прокуратуры Москвы.
В столице число правонарушений в период с января по октябрь текущего года составило 119 тысяч 237. 41 тысяча 980 преступлений была совершена в общественных местах, 24 тысячи 723 - на улицах. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, первый показатель упал на 5,8%, второй – на 4,7%.
Лидером по количеству преступлений в столице является Центральный административный округ – в нем за первые десять месяцев 2021 года произошло 16 тысяч 862 происшествия, что на 4,3% меньше, чем в прошлом году. Второе место занимает ВАО – 14 тысяч 914 преступлений (-13,2%). Замыкает тройку ЮВАО – 12 тысяч 606 случаев. При этом отмечается, что в данном округе Москвы количество преступлений выросло на 2,6%.
Число преступлений также возросло в САО (10 тысяч 696) и в СЗАО (10 тысяч 141). В последнем максимальные показатели по росту преступности - они на 10,3% больше, чем в прошлом году.
В период с января по октябрь 2021 года минимальное число преступлений произошло в Новой Москве (5 тысяч 116) и в Зеленограде (2 тысячи 867).
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