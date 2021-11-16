В Москве сократилось количество преступлений

За первые десять месяцев 2021 года количество преступлений в Москве сократилось на 3,2%. Об этом говорится в Тelegram-канале Прокуратуры Москвы.

В столице число правонарушений в период с января по октябрь текущего года составило 119 тысяч 237. 41 тысяча 980 преступлений была совершена в общественных местах, 24 тысячи 723 - на улицах. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, первый показатель упал на 5,8%, второй – на 4,7%.

Лидером по количеству преступлений в столице является Центральный административный округ – в нем за первые десять месяцев 2021 года произошло 16 тысяч 862 происшествия, что на 4,3% меньше, чем в прошлом году. Второе место занимает ВАО – 14 тысяч 914 преступлений (-13,2%). Замыкает тройку ЮВАО – 12 тысяч 606 случаев. При этом отмечается, что в данном округе Москвы количество преступлений выросло на 2,6%.