Один человек пострадал в ходе конфликта со стрельбой в Москве

Один человек пострадал в результате конфликта со стрельбой в подземном переходе станции «Библиотека имени Ленина» в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

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По данным ведомства, в понедельник вечером в переходе станции метро произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из граждан выстрелил в оппонента, предположительно из пневматического пистолета.

«Пострадавший для оказания помощи был направлен в медицинское учреждение», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

После оказания помощи пострадавшего отпустили. Второго участника конфликта задержали и доставили в отдел полиции для установления всех обстоятельств инцидента.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, злоумышленнику может грозить штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей либо до 7 лет лишения свободы.

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Фото: Wolfgang Claussen//Pixabay
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