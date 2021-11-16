Один человек пострадал в ходе конфликта со стрельбой в Москве
Один человек пострадал в результате конфликта со стрельбой в подземном переходе станции «Библиотека имени Ленина» в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.
По данным ведомства, в понедельник вечером в переходе станции метро произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из граждан выстрелил в оппонента, предположительно из пневматического пистолета.
«Пострадавший для оказания помощи был направлен в медицинское учреждение», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.
После оказания помощи пострадавшего отпустили. Второго участника конфликта задержали и доставили в отдел полиции для установления всех обстоятельств инцидента.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, злоумышленнику может грозить штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей либо до 7 лет лишения свободы.
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