Один человек пострадал в ходе конфликта со стрельбой в Москве

По данным ведомства, в понедельник вечером в переходе станции метро произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из граждан выстрелил в оппонента, предположительно из пневматического пистолета.

«Пострадавший для оказания помощи был направлен в медицинское учреждение», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

После оказания помощи пострадавшего отпустили. Второго участника конфликта задержали и доставили в отдел полиции для установления всех обстоятельств инцидента.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, злоумышленнику может грозить штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей либо до 7 лет лишения свободы.

