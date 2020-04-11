В Москве скончались ещё восемь пациентов с коронавирусом
В Москве скончались еще 8 человек с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщает официальный канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом в Telegram.
Как отмечается в сообщении, возраст погибших составил от 39 до 84 лет. У самого молодого пациента была острая респираторная недостаточность и отек головного мозга, остальные также страдали от серьезных заболеваний, в том числе гипертонии, атеросклероза, пиелонефирита. У трех человек был сахарный диабет.
Оперштаб напоминает всем россиянам о необходимости постоянного соблюдения режима самоизоляции.
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