В Москве скончались ещё восемь пациентов с коронавирусом

В Москве скончались еще 8 человек с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщает официальный канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом в Telegram.



Как отмечается в сообщении, возраст погибших составил от 39 до 84 лет. У самого молодого пациента была острая респираторная недостаточность и отек головного мозга, остальные также страдали от серьезных заболеваний, в том числе гипертонии, атеросклероза, пиелонефирита. У трех человек был сахарный диабет.

Оперштаб напоминает всем россиянам о необходимости постоянного соблюдения режима самоизоляции.

