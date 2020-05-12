В Москве скончались еще 53 пациента с коронавирусом

Столичный оперштаб сообщил о смерти еще 53 пациентов, у которых был обнаружен коронавирус.

В сообщении в официальном телеграм-канале оперштаба отмечается, что у всех умерших после заражения вирусом развилась пневмония. Таким образом, общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом в столице составило 1 232 человека.



В оперштабе напомнили о необходимости соблюдения режима самоизоляции до 31 мая для всех жителей города.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в России обнаружено 10 899 новых случаев коронавируса, из которых 5392 в Москве.

