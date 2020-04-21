В Москве скончались еще 29 пациентов с коронавирусом

Возраст умерших пациентов – от 31 года до 94 лет. У всех пациентов в результате заражения развилась пневмония. В частности, у 31-летнего человека была диагностирована двусторонняя субтотальная пневмония с геморрагическим компонентом.

Отмечается, что большинство умерших имели сопутствующие заболевания.

Таким образом, число скончавшихся пациентов с коронавирусом составило 233 человека.





