В Москве скончались еще 28 человек с COVID-19

В Москве скончались еще 28 человек с положительным тестом на COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Оперштаб по ситуации с коронавирусом.

Как передает штаб, большая часть погибших имела заболевания, осложняющие течение болезни, возраст умерших составил от 30 до 93 лет. У всех была диагностирована пневмония и подтвержден COVID-19.

Оперштаб напоминает о необходимости соблюдать режим самоизоляции, чтобы снизить рост заболеваемости COVID-19.

