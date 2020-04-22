В Москве скончались еще 28 человек с COVID-19
22 апреля 202000:33
В Москве скончались еще 28 человек с положительным тестом на COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Оперштаб по ситуации с коронавирусом.
Как передает штаб, большая часть погибших имела заболевания, осложняющие течение болезни, возраст умерших составил от 30 до 93 лет. У всех была диагностирована пневмония и подтвержден COVID-19.
Оперштаб напоминает о необходимости соблюдать режим самоизоляции, чтобы снизить рост заболеваемости COVID-19.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru