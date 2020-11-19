В Москве скончались 77 пациентов с COVID-19

В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 77 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.

Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 8 159.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 23,6 тыс. новых случаев коронавируса, из них 6 438 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 2 млн.



В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

