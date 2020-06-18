В Москве скончались 49 пациентов с коронавирусом

В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией скончались 49 пациентов. Об этом сообщает в телеграм-канале столичный оперштаб.



Отмечается, что у всех умерших была диагнострирована пневмония. Общее число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в столице составило 3483.

В Москве отменен режим самоизоляции и идет поэтапное снятия ограничений из-за коронавируса. Тем не менее, в оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома при симптомах простуды и вызвать врача.

По данным оперштаба, за последние сутки в РФ выявлено 7 843 новых случая коронавируса, из них 1065 - в Москве.

