В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом
25 июля 202000:39
В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 14 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.
Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 4 389.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 5 811 новых случаев коронавируса, из них 645 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 800 тысяч.
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Умерли
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Выздоровели
589 тыс.+8 444 / сут.
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24 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru