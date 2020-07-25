В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 4 389.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 5 811 новых случаев коронавируса, из них 645 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 800 тысяч.

