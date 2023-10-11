В Москве школьник украл у родителей 2 млн рублей и потратил их в казино
Несовершеннолетний москвич тайком взял у родителей два миллиона рублей и потерял их в онлайн-казино, пишет Telegram-канал Baza.
По информации издания, знакомые предложили подростку подзаработать в онлайн-казино. Школьник украл у родителей два миллиона, которые они отложили на строительство дома.
Неожиданно в квартиру, где шла игра, вернулся родитель одного из знакомых школьника. Подростку пришлось уйти.
Позже он вспомнил, что не вышел из своего логина. По возвращении игрок обнаружил, что все деньги потеряны. О пропаже денег узнали его родители и обратились в правоохранительные органы.
В школе на юго-востоке Москвы 4 октября задержали подростка, угрожавшего ножом ученикам и преподавателям, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ROCK FM запускает традиционную акцию «Виниловый октябрь»
- Столтенберг счел пропорциональным ответ Израиля на атаку ХАМАС
- Москвичей предупредили об низком атмосферном давлении
- В Москве школьник украл у родителей 2 млн рублей и потратил их в казино
- Пять стран могут отменить туристические визы для россиян в 2024 году
- СМИ: Нетаньяху обсуждал аннексию сектора Газа с президентом Египта
- В Литве заявили о пресечении попыток повредить забор на границе с Белоруссией
- Лига арабских государств потребовала снять блокаду сектора Газа
- Путин назвал очевидным провал политики США на Ближнем Востоке
- На юго-востоке Москвы электросамокат сбил 7-летнего ребенка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru