В Москве школьник украл у родителей 2 млн рублей и потратил их в казино

Несовершеннолетний москвич тайком взял у родителей два миллиона рублей и потерял их в онлайн-казино, пишет Telegram-канал Baza.

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По информации издания, знакомые предложили подростку подзаработать в онлайн-казино. Школьник украл у родителей два миллиона, которые они отложили на строительство дома.

Неожиданно в квартиру, где шла игра, вернулся родитель одного из знакомых школьника. Подростку пришлось уйти.

Позже он вспомнил, что не вышел из своего логина. По возвращении игрок обнаружил, что все деньги потеряны. О пропаже денег узнали его родители и обратились в правоохранительные органы.

В школе на юго-востоке Москвы 4 октября задержали подростка, угрожавшего ножом ученикам и преподавателям, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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