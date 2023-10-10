РИА Новости: Школьника из Красноярска заподозрили в подготовке теракта
Школьника из Красноярска подозревают в подготовке теракта на одном из рынков города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
По данным собеседника агентства, 16-летнего юношу задержали в конце лета по подозрению в планировании теракта на рынке в Кировском районе. Кроме того, у следствия есть основания подозревать несовершеннолетнего в обучении для осуществления террористической деятельности.
«Он активно через интернет изучал возможность сбора взрывных устройств, для чего скачал книги через один из поисковиков», — указал источник.
Отмечается, что подростка поместили в СИЗО.
Ранее ФСБ пресекла теракт в Рубцовске Алтайского края, задержан мужчина, планировавший взорвать здание администрации города, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лифт с людьми в больнице Перми упал в шахту
- Страны Персидского залива захотели ввести единую туристическую визу
- Wildberries введет опцию подтверждения заказа через Touch ID и Face ID
- Главу «Жилищника» в Москве оштрафовали за нелестное сравнение русских и мигрантов
- Туроператоры заявили о снижении спроса на отдых на Мальдивах
- «Страшная ошибка»: Спасшийся рассказал о нападении ХАМАС на фестиваль
- Комик с ТНТ признался в запрете участвовать в «Вечернем Урганте» на Первом
- Число погибших россиян от атаки ХАМАС на Израиль увеличилось до двух человек
- Более 70% россиян сталкиваются с токсичным общением в семье или на работе
- Силуанов заверил, что ФНБ будет пополняться в 2023 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru