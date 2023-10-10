РИА Новости: Школьника из Красноярска заподозрили в подготовке теракта

Школьника из Красноярска подозревают в подготовке теракта на одном из рынков города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

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По данным собеседника агентства, 16-летнего юношу задержали в конце лета по подозрению в планировании теракта на рынке в Кировском районе. Кроме того, у следствия есть основания подозревать несовершеннолетнего в обучении для осуществления террористической деятельности.

«Он активно через интернет изучал возможность сбора взрывных устройств, для чего скачал книги через один из поисковиков», — указал источник.

Отмечается, что подростка поместили в СИЗО.

Ранее ФСБ пресекла теракт в Рубцовске Алтайского края, задержан мужчина, планировавший взорвать здание администрации города, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ТерактКрасноярскКрасноярский Край

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