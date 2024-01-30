В Москве школьник сломал сверстнику нос из-за спора о Николае II
Два московских школьника после уроков решили выяснить отношения на кулаках из-за спора о Николае II. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Один из учеников позволил себе дать нелестную характеристику последнему правителю, что не понравилось компаньону школьника. Разнять драку смогла одна из прохожих. Позже врачи диагностировали проигравшему драку перелом носа.
Источник уточняет, что обидчик состоял на учете за то, что однажды принес в школу игрушечный пистолет.
Ранее актер Слава Копейкин, сыгравший «Турбо» в сериале «Слово пацана», признался, что ни разу в жизни не дрался. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru