В Москве школьник сломал сверстнику нос из-за спора о Николае II

Один из учеников позволил себе дать нелестную характеристику последнему правителю, что не понравилось компаньону школьника. Разнять драку смогла одна из прохожих. Позже врачи диагностировали проигравшему драку перелом носа.

Источник уточняет, что обидчик состоял на учете за то, что однажды принес в школу игрушечный пистолет.

Ранее актер Слава Копейкин, сыгравший «Турбо» в сериале «Слово пацана», признался, что ни разу в жизни не дрался. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

