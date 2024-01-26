В Москве пассажиру метро воткнули в руку отвертку во время ссоры

По данным правоохранителей, инцидент произошел на платформе станции «Добрынинская» Кольцевой линии. Между двумя мужчинами вспыхнула ссора, которая переросла в потасовку.

«Во время драки злоумышленник достал отвертку и ударил ею по руке своего оппонента, причинив открытое ранение правой кисти. Пострадавшему была оказана медицинская помощь. Нападавший задержан ... прямо на месте», — отметили в МВД.

После ЧП было возбуждено дело о хулиганстве. Фигуранта поместили под домашний арест. Предполагаемое орудие нападения изъяли и направили на экспертизу.

Ранее в Москве задержали пранкеров, которые снимали видео на крышах вагонов московского метро и инсценировали драку, напоминает «Свободная пресса».

