В Москве россиянина арестовали за сотрудничество с иностранным государством
Гражданин РФ Александр Григорьев был арестован в Москве за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, сообщает ТАСС.
Мещанский районный суд столицы отправил мужчину в СИЗО до 13 января 2024 года. Подробности уголовного дела не уточняются.
Согласно Уголовному кодексу РФ, максимальное наказание по статье «сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией» - восемь лет лишения свободы и штраф до млн рублей.
Ранее жителя республики Крым Альберта Круглова, обвиняемого в попытке госизмены, приговорили к восьми годам лишения свободы, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru