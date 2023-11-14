В Москве россиянина арестовали за сотрудничество с иностранным государством

Мещанский районный суд столицы отправил мужчину в СИЗО до 13 января 2024 года. Подробности уголовного дела не уточняются.

Согласно Уголовному кодексу РФ, максимальное наказание по статье «сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией» - восемь лет лишения свободы и штраф до млн рублей.

Ранее жителя республики Крым Альберта Круглова, обвиняемого в попытке госизмены, приговорили к восьми годам лишения свободы, пишут «Известия».

