В Москве россиянина арестовали по делу о госизмене
Гражданин РФ Взводнов М.Н. был арестован по делу о госизмене. Как сообщает ТАСС, соответствующее решение принял Лефортовский суд Москвы.
Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ и избрал россиянину меру пресечения в виде содержания под стражей.
Подробности не раскрываются, это связано с грифом «секретно» на материалах дела. Если Взводнова признают виновным, то по статье о госизмене его могут приговорить и к пожизненному лишению свободы.
Ранее Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил срок содержания под стражей бывшего сотрудника консульства США во Владивостоке россиянина Роберта Шонова, которого обвиняют в сотрудничестве с Вашингтоном, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru