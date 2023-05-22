В Москве россиянина арестовали по делу о госизмене

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ и избрал россиянину меру пресечения в виде содержания под стражей.

Подробности не раскрываются, это связано с грифом «секретно» на материалах дела. Если Взводнова признают виновным, то по статье о госизмене его могут приговорить и к пожизненному лишению свободы.

Ранее Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил срок содержания под стражей бывшего сотрудника консульства США во Владивостоке россиянина Роберта Шонова, которого обвиняют в сотрудничестве с Вашингтоном, сообщает RT.