В Москве Роспотребнадзор опечатал «Чайхону Микс-Макс» за нарушения мер профилактики COVID-19

Роспотребнадзор опечатал «Чайхону Микс-Макс» на Ленинградском шоссе за нарушения мер профилактики COVID-19. В заведении не проводили дезинфекцию и не соблюдали другие меры санитарной COVID-профилактики, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«При проведении контрольно-надзорных мероприятий в отношении заведения «Чайхона Микс-Макс» по адресу Москва, Ленинградское шоссе, дом 8, корпус 2, сотрудниками Роспотребнадзора были выявлены грубейшие нарушения мер профилактики COVID-19. В заведении не проводилась дезинфекция помещений и термометрия на входе, сотрудники предприятия не носили маски, не соблюдались требования социального дистанцирования. В связи с выявленными нарушениями заведение опечатано, материалы переданы в суд», - пояснила ведущий специалист-эксперт территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в САО Изабелла Мелконян.

Нарушителю грозит штраф до 150 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда – в соответствии с частью2 статьи 6.3 КоАП РФ.

Мелконян напомнила, что управление Роспотребнадзора по Москве усилило контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий в столице из-за осложнения эпидемиологической ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.

