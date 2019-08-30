В Москве-реке нашли труп главы Global Safe Group

Тело главы компании Global Safe Group Дениса Щепетьева найдено в Москве-реке на севере столицы, сообщает РЕН ТВ. Труп был найден в Левобережном районе столицы, отмечают «Дни.ру».

Отмечается, что погибший был обнаружен утром в пятницу, 30 августа. По описанию источника в правоохранительных органах, мужчина был одет в деловой костюм, сообщает Москва 24. При нём был пропуск на работу в Global Safe Group, а также документы, удостоверяющие личность.

Следственный комитет по Москве начал доследственную проверку. Как сообщается на сайте управления, при визуальном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено.



