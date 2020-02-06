В Москве ребенок покинул детский сад во время тихого часа

6 февраля 202000:22

Шестилетний ребенок самостоятельно покинул детский сад во время тихого часа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по Москве.

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В полицию обратились прохожие, которые заметили маленького мальчика, идущего по Пятницкому шоссе без взрослых. Полицейские доставили ребенка в отделение полиции и связались с его родителями.

Инцидент произошел в Северо-западном округе. По факту случившегося проводится проверка.


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ФОТО: pixabay.com
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