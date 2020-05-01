В Москве разбираются с червями в консервах для школьников
Руководители школ на юго-западе российской столицы пытаются разобраться с поставщиками питания, откуда в выданных детям продуктовых наборах могли оказаться черви. Вся непригодная продукция будет изъята и заменена на новую. Поставщикам выставят официальные претензии, информирует ТАСС со ссылкой на директоров школ №1161 и №626.
Ранее в социальных сетях появились сведения о том, что школьники в ЮЗАО Москвы получили некачественные рыбные продуктовые консервы – в банках оказались черви. Сразу после поступления сигнала всех родителей предупредили, чтобы они не пользовались такими продуктовыми наборами.
Проверка совместно с представителем поставщика показала, что срок годности продуктов не был просрочен, они не имели никаких внешних повреждений. Тем не менее поставщику выставлена претензия на некачественное оказание услуг. Администрации школ, где выдали такие наборы, принесли свои извинения.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
114 тыс.+7 933 / сут.
Умерли
1 169+96 / сут.
Выздоровели
13 220+1 601 / сут.
- Bloomberg оценил потери богатейших бизнесменов России в этом году
- Россия зарегистрировала тест на определение антител к COVID-19
- В РПЦ опровергли демонтаж мозаики с Путиным в главном военном храме
- В майские праздники ГИБДД устроит тотальную «охоту» на пьяных за рулём
- Ямбург: Отмена дистанционных занятий разгрузит уставших от удаленки учителей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru