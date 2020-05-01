В Москве разбираются с червями в консервах для школьников

Руководители школ на юго-западе российской столицы пытаются разобраться с поставщиками питания, откуда в выданных детям продуктовых наборах могли оказаться черви. Вся непригодная продукция будет изъята и заменена на новую. Поставщикам выставят официальные претензии, информирует ТАСС со ссылкой на директоров школ №1161 и №626.

Ранее в социальных сетях появились сведения о том, что школьники в ЮЗАО Москвы получили некачественные рыбные продуктовые консервы – в банках оказались черви. Сразу после поступления сигнала всех родителей предупредили, чтобы они не пользовались такими продуктовыми наборами.

Проверка совместно с представителем поставщика показала, что срок годности продуктов не был просрочен, они не имели никаких внешних повреждений. Тем не менее поставщику выставлена претензия на некачественное оказание услуг. Администрации школ, где выдали такие наборы, принесли свои извинения.

