В Москве растёт число отравившихся едой из автоматов

Как напоминает «Москва 24», о массовом отравлении жителей столицы едой из вендинговых автоматов стало известно в минувший вторник. После этого специалисты Роспотребнадзора проверили цех компании, которой принадлежат эти автоматы. Они обнаружили там немаркированное сырье и еду, а также просроченную продукцию, Кроме того стало известно, что на некоторых товарах были увеличены сроки годности.

Между тем, сеть кафе, едой из которы отравились жители столицы, планирует провести проверку и привлечь к ней независимых экспертов.

