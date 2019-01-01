В Москве растёт число отравившихся едой из автоматов
Количество москвичей, отравившихся едой из вендинговых автоматов, продолджает увеличиваться. Как отмечает АГН «Москва», в настоящий момент за помощью к медикам обратились 65 человек. Как отмечает источник, пострадавшими являются офисные работники семи административных округов столицы. По данным на утро четверга, в больницах с диагнозом сальмонеллез находились 17 человек.
Как напоминает «Москва 24», о массовом отравлении жителей столицы едой из вендинговых автоматов стало известно в минувший вторник. После этого специалисты Роспотребнадзора проверили цех компании, которой принадлежат эти автоматы. Они обнаружили там немаркированное сырье и еду, а также просроченную продукцию, Кроме того стало известно, что на некоторых товарах были увеличены сроки годности.
Между тем, сеть кафе, едой из которы отравились жители столицы, планирует провести проверку и привлечь к ней независимых экспертов.
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