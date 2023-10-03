В Москве расстреляли водителя Mercedes и забрали у него 30 млн рублей
Неизвестные совершили вооруженное нападение на водителя Mercedes на юго-востоке Москвы, пишет Telegram-канал «112».
Инцидент произошел на Донецкой улице. Водитель Mercedes находился в пробке, когда на него совершили нападение.
Пострадавшего расстреляли и забрали у него около 30 миллионов рублей. Мужчину доставили в больницу. Правоохранительные органы ищут нападавших.
Telegram-канал Shot ранее сообщил, что у главы московского района Южное Бутово Павла Голубцова украли пистолет и деньги. Происшествие произошло в столичном поселении Рязановское, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru