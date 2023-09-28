В Уфе сотрудница банка украла у клиентов 15 млн рублей
28 сентября 202319:02
Полиция Башкирии разыскивает сотрудницу одного из банков Тахаутдинову Лилию 1963 года рождения, которая присвоила деньги клиентов в сумме 15 млн рублей.
В пресс-службе республиканского МВД сообщили, что руководитель группы операционного обслуживания юрлиц одной из финансовых организаций обещала клиентам выгодно вложить их средства в банковские проекты.
По предварительным данным, пострадали четыре человека, деньги которых женщина никуда не вкладыаала, а присвоила. Возбуждено уголовное дело о присвоении в особо крупном размере.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru