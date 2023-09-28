В Уфе сотрудница банка украла у клиентов 15 млн рублей

Полиция Башкирии разыскивает сотрудницу одного из банков Тахаутдинову Лилию 1963 года рождения, которая присвоила деньги клиентов в сумме 15 млн рублей.

В пресс-службе республиканского МВД сообщили, что руководитель группы операционного обслуживания юрлиц одной из финансовых организаций обещала клиентам выгодно вложить их средства в банковские проекты.

По предварительным данным, пострадали четыре человека, деньги которых женщина никуда не вкладыаала, а присвоила. Возбуждено уголовное дело о присвоении в особо крупном размере.