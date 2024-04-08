В Москве раскрыли схему махинаций с сертификатами о знании русского языка

В сообщении говорится, что получившие сертификаты мигранты в действительности необходимыми знаниями не владели.

Отмечается, что в числе задержанных - сотрудники института имени Пушкина.

«Проведены обыски... в ходе которых обнаружена и изъята документация, указывающая на причастность фигурантов к преступлениям», - указали в ведомстве.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали бывшего начальника регионального управления по вопросам миграции по подозрению в незаконной легализации около 100 тысяч иностранцев, передает «Радиоточка НСН».