В Москве раскрыли схему махинаций с сертификатами о знании русского языка

Пять человек были задержаны в Москве за незаконную выдачу сертификатов о знании русского языка, истории России и основ законодательства РФ, для получения мигрантами вида на жительство. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета РФ.

В Якутии мигрантам запретили работать на стройках

В сообщении говорится, что получившие сертификаты мигранты в действительности необходимыми знаниями не владели.

Отмечается, что в числе задержанных - сотрудники института имени Пушкина.

«Проведены обыски... в ходе которых обнаружена и изъята документация, указывающая на причастность фигурантов к преступлениям», - указали в ведомстве.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали бывшего начальника регионального управления по вопросам миграции по подозрению в незаконной легализации около 100 тысяч иностранцев, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеФальсификацииМигрантыСледственный Комитет Рф

Горячие новости

Все новости

партнеры