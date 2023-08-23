В Москве пытавшийся ограбить аптеку вор насмерть порезался при ограблении
23 августа 202315:51
Мужчина, который хотел обокрасть одну из московских аптек, поранился о стекло и умер, сообщает ТАСС.
В полиции рассказали, что инцидент произошёл вечером 22 августа на улице Обручева.
«Покидая помещение мужчина получил телесные повреждения осколками стекла. Очевидцы вызвали медиков, однако гражданин скончался», - указали стражи порядка.
Ранее в Московской области грабитель погиб при попытке взорвать банкомат в отделении одного из банков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru