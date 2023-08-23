В Москве пытавшийся ограбить аптеку вор насмерть порезался при ограблении

Мужчина, который хотел обокрасть одну из московских аптек, поранился о стекло и умер, сообщает ТАСС.

Воры стали чаще проникать в московские квартиры через окна

В полиции рассказали, что инцидент произошёл вечером 22 августа на улице Обручева.

«Покидая помещение мужчина получил телесные повреждения осколками стекла. Очевидцы вызвали медиков, однако гражданин скончался», - указали стражи порядка.

Ранее в Московской области грабитель погиб при попытке взорвать банкомат в отделении одного из банков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АптекиПогибшиеОграблениеМосква

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