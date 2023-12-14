В Москве пьяный водитель электромобиля протаранил семь машин

На севере столицы находящийся в состоянии алкогольного опьянения водитель протаранил семь припаркованных автомобилей, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.

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Инцидент произошел в 20:30 на Дмитровском шоссе. Водитель автомобиля Voyah Free не справился с управлением и столкнулся с семью машинами, стоявшими на парковке.

Мужчина получил травму спины. Его направили в медицинское учреждение. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.

В Ставропольском крае в четверг перевернулся микроавтобус с девятью школьниками и двумя учителями. По предварительным данным, транспорт перевозил людей с нарушением требований законодательства, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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