В Москве проверили поезд из-за угрозы взрыва
На Киевском вокзале проверили прибывший поезд сообщением Кишинев – Москва. Инспекция была связана с поступившими сообщениями о подозрительном предмете. Информация не подтвердилась, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ЦФО.
«У одного из пассажиров вызвал подозрение багаж попутчика. Проведены проверочные мероприятия, никаких опасных предметов не обнаружено», - пояснили в пресс-службе ведомства.
Ранее НСН писала, что ФСБ выявила интернет-сервис, с которого производилась массовая рассылка сообщений об угрозах взрыва различных объектов на территории России. Это швейцарский почтовый портал Protonmail.com. Там отметили, что с 24 января анонимные злоумышленники таким образом мнимо заминировали здания судов в четырёх субъектах РФ, а также 830 объектов социальной и транспортной инфраструктуры, пишет RT.
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