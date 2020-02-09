В Москве проверили поезд из-за угрозы взрыва

9 февраля 202018:44

На Киевском вокзале проверили прибывший поезд сообщением Кишинев – Москва. Инспекция была связана с поступившими сообщениями о подозрительном предмете. Информация не подтвердилась, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ЦФО.

В Москве вновь «заминировали» все станции метро

«У одного из пассажиров вызвал подозрение багаж попутчика. Проведены проверочные мероприятия, никаких опасных предметов не обнаружено», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее НСН писала, что ФСБ выявила интернет-сервис, с которого производилась массовая рассылка сообщений об угрозах взрыва различных объектов на территории России. Это швейцарский почтовый портал Protonmail.com. Там отметили, что с 24 января анонимные злоумышленники таким образом мнимо заминировали здания судов в четырёх субъектах РФ, а также 830 объектов социальной и транспортной инфраструктуры, пишет RT.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО:
ТЕГИ:ПоездМоскваУгроза Взрыва