В Москве проведут проверку после нападения на оператора СМИ

Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде во вторник вечером постановил заменить российскому оппозиционеру Алексею Навальному условный срок на 3,5 года в колонии общего режима. В колонии он проведёт примерно два года и восемь месяцев. Ему зачтут время нахождения под домашним арестом с 28 февраля по 30 декабря 2014 года.

Приговор Навальному вызвал массовые протесты в России. Несанкционированные митинги прошли в Москве и Санкт-Петербурге.

Петербургский штаб Навального после оглашения приговора разместил в социальных сетях призывы выходить на Невский проспект. После 21:30 протестующие начали собираться у Гостиного двора. Активисты также направились в сторону Дворцовой площади, которую ранее перекрыли. Кроме того, в Петербурге закрыли две станции метро.

В Москве вечером по требованию полиции закрыли станции метро «Охотный Ряд», «Площадь Революции», «Александровский сад» и «Театральная». Правоохранительные органы прислали дополнительный наряд из 60 сотрудников к зданию Мосгорсуда, в котором шел суд по делу Навального.

Также в столице перекрыли Манежную площадь и ряд улиц, включая тротуары на Тверской улице. собравшихся здесь людей оттеснили в сторону Пушкинской площади. За вечер задержали в России свыше 900 человек, в основном в Москве и Санкт-Петербурге. СМИ сообщали, что полицейские применяют электрошокеры и дубинки, а телеграм-каналы были наполнены видео со сценами избиений протестующих,

Как сообщает RT, в Петербурге на несогласованной акции 31 января,также приуроченной к аресту Навального, арестовали семерых ее участников.

