В Москве пропал директор НИИ вакцин Дмитрий Трухин
Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательного института вакцин и сывороток ФМБА Виктор Трухин пропал в Москве, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.
Дочь Трухина накануне обратилась в полицию Москвы с заявлением о пропаже. Женщина уточнила, что последний раз виделась с отцом 3 сентября. На следующий день он перестал выходить на связь.
Трухина уволили из института 4 сентября после проверки в сфере противодействия коррупции. Были выявлены нарушения в финансово-хозяйственной деятельности.
В мае генерального директора центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова уволили с поста из-за утраты доверия, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru