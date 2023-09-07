В Москве пропал директор НИИ вакцин Дмитрий Трухин

Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательного института вакцин и сывороток ФМБА Виктор Трухин пропал в Москве, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Дочь Трухина накануне обратилась в полицию Москвы с заявлением о пропаже. Женщина уточнила, что последний раз виделась с отцом 3 сентября. На следующий день он перестал выходить на связь.

Трухина уволили из института 4 сентября после проверки в сфере противодействия коррупции. Были выявлены нарушения в финансово-хозяйственной деятельности.

В мае генерального директора центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова уволили с поста из-за утраты доверия, передает «Радиоточка НСН».

