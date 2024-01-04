В Москве произошло возгорание на трансформаторе
Трансформатор загорелся на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление МЧС.
Инцидент произошел утром 4 января в Высоковольтном проезде, дом 1/39.
«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит возгорание на трансформаторной подстанции», — указали в МЧС.
Пожару присвоили ранг 1-БИС, отмечает РЕН ТВ. Никто не пострадал.
На месте ЧП работают экстренные службы, отдельных потребителей переключают на резервную схему электроснабжения.
Ранее пожар произошел в жилом доме в деревне Кожар-Яндоба в Чувашии, пострадали девять человек, напоминает «Свободная пресса».
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