В Химках загорелся склад мясокомбината
22 декабря 202309:44
Склад мясоперерабатывающего комбината загорелся в подмосковных Химках. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Огонь распространился на площади 200 квадратных метров. Известно, что восемь человек самостоятельно покинули здание.
«Огнеборцы МЧС России локализовали пожар», — подчеркнули в ведомстве.
На месте инцидента работают 68 человек и 25 единиц техники.
Ранее пожар произошел в квартире в подмосковных Мытищах, в результате ЧП погибли два человека, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru