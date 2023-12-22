В Химках загорелся склад мясокомбината

Склад мясоперерабатывающего комбината загорелся в подмосковных Химках. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В подмосковной Ивантеевке загорелся склад со стройматериалами

Огонь распространился на площади 200 квадратных метров. Известно, что восемь человек самостоятельно покинули здание.

«Огнеборцы МЧС России локализовали пожар», — подчеркнули в ведомстве.

На месте инцидента работают 68 человек и 25 единиц техники.

Ранее пожар произошел в квартире в подмосковных Мытищах, в результате ЧП погибли два человека, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:МЧСПожарХимки

Горячие новости

Все новости

партнеры