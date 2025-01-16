В Москве произошло лобовое столкновение автобуса и «Газели»

ДТП с участием автобуса и «Газели» произошло на улице Обручева в Москве, сообщают Telegram-каналы.

Трое взрослых и двое детей пострадали в ДТП под Волгоградом

По предварительным данным, в результате лобового столкновения пострадали три человека.

Как сообщает издание «Московский комсомолец», водителю «Газели» стало плохо за рулем.

Ранее в результате массового ДТП на трассе Астана – Щучинск в Казахстане пострадали 12 человек, напоминает журнал «Профиль».

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