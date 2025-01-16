Трое взрослых и двое детей пострадали в ДТП под Волгоградом
Пять человек пострадали в результате ДТП с двумя легковыми автомобилями в Волгоградской области. Об этом заявили в региональном управлении МВД.
По данным ведомства, на трассе Калининск-Жирновск-Котово-Камышин столкнулись машины Hyundai и Volkswagen.
«В результате ДТП водитель... Hyundai и его пассажирка, пассажирка Volkswagen, а также 3-х и 8-летние дети-пассажиры Hyundai, доставлены в медучреждение», — сообщили правоохранители.
На месте инцидента находятся Госавтоинспекция и оперативно-следственная группа.
Ранее в Усть-Вымском районе Коми пятеро подростков пострадали в результате аварии с легковушкой ВАЗ-2106 и фурой MAN, напоминает «Свободная пресса».
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