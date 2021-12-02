В центре Москвы произошла массовая драка дворников. Видео

В Басманном районе Москвы произошла массовая драка работников муниципальных служб, прокуратура проводит проверку в этой связи.

В Telegram-канале прокуратуры Москвы опубликовано видео инцидента на улице Машкова.

Около 10 человек в форменной одежде жестоко избивают друг друга. Часть из них в касках, некоторые хватаются за лопаты.

По данным РИА Новости, в числе участников драки были дворники. На драку пожаловались жители близлежащих домов

В последнее время в Москве и области участились драки с участием мигрантов. В частности, в начале ноября сообщалось о массовой драке с применением оружия в Домодедово, По данным очевидцев, около 50 человек «неславянской национальности» избили тогда 15 местных жителей.

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ФОТО: скриншот видео
ТЕГИ:ДракаТрудовые МигрантыМосква
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