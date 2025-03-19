В Москве произошел взрыв в квартире жилого дома
19 марта 202510:00
Взрыв прогремел в квартире жилого дома в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
По данным агентства, инцидент произошел на улице Нижняя Масловка на севере столицы. На месте ЧП работают правоохранители.
Как сообщает РЕН ТВ, из-за взрыва в квартире выбило стекла, была повреждена межкомнатная стена. В момент ЧП в помещении находились трое взрослых и ребенок, никто не пострадал. Причины инцидента неизвестны.
Ранее в частном жилом доме в Тобольске произошел взрыв газа, пострадали два человека.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru