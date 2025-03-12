Два человека пострадали при взрыве в частном доме в Тобольске

Взрыв газа произошел в частном жилом доме в Тобольске, сообщили в МЧС России.

Кондратьев: В доме в Белореченске произошел взрыв баллонного газа

По предварительным данным, пострадали два человека, в том числе ребенок.

В ведомстве отметили, что после взрыва в доме началось возгорание. Сейчас 19 спасателей занимаются тушением.

Ранее в белгородском городе Шебекино произошел пожар в частном доме, напоминает «Свободная пресса».

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