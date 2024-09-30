В Москве при пожаре в ЖК в Ильменском проезде погиб человек, двое пострадали

По данным ведомства, возгорание произошло в квартире на пятом этаже дома.

«В результате один человек погиб, двое пострадали», — указали в прокуратуре.

Установление обстоятельств пожара контролирует Тимирязевская межрайонная прокуратура.

Ранее стало известно, что пожар в ЖК в Ильменском проезде потушили. В МЧС сообщили о пяти спасенных жителях дома, двух пострадавших, в том числе ребенке, и одном погибшем, пишет 360.ru.

