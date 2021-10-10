Число жертв пожара в Кургане увеличилось до шести человек
10 октября 202109:31
Шесть человек, из которых трое детей, погибли в результате пожара в частном доме в Кургане, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Частный деревянный дом загорелся на улице Урожайная, 148. В огне погибли жители сгоревшего строения. Следователи осматривают место происшествия.
Устанавливаются причины гибели людей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+56 608 / сут.
Умерли
215 тыс.+1 904 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+41 615 / сут.
- Число жертв пожара в Кургане увеличилось до шести человек
- Стало известно об угрозах рублю до конца года
- Эксперт спрогнозировал рост цен на парфюмерию
- Названо условие для введения второго локдауна в России
- «Зеленые» Австрии поддержали решение Курца уйти в отставку
- Жириновский рассказал о закрытой встрече с Путиным
- В Чечне вводят QR-коды для посещения общественных мест
- В РУСАДА заявили об отсутствии помех для подготовки олимпийцев после отзыва аккредитации Московской лаборатории
- Заведено дело после нападения собаки на ребенка в Казани
- Эксперт объяснил, как уход Курца скажется на «Северном потоке — 2»
9 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru