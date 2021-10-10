Число жертв пожара в Кургане увеличилось до шести человек

Шесть человек, из которых трое детей, погибли в результате пожара в частном доме в Кургане, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Два ребенка погибли при пожаре в Пермском крае

Частный деревянный дом загорелся на улице Урожайная, 148. В огне погибли жители сгоревшего строения. Следователи осматривают место происшествия.

Устанавливаются причины гибели людей.

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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
ТЕГИ:Пожары
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