В Москве при активации гермодвери на метро «Арбатская» никто не пострадал
17 августа 202412:02
В Москве в метро на станции «Арбатская» из-за системы управления защитным затвором, который частично был сдвинут в сторону закрытия, сработала гермодверь возле эскалаторов. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным источника, в результате случившегося, никто из пассажиров столичного метрополитена не пострадал. Сейчас специалисты производят работы по регулировке затвора.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что во время поломки туристического эскалатора на водопаде Дэтянь в Китае погиб один человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru