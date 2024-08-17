В Москве при активации гермодвери на метро «Арбатская» никто не пострадал

В Москве в метро на станции «Арбатская» из-за системы управления защитным затвором, который частично был сдвинут в сторону закрытия, сработала гермодверь возле эскалаторов. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Пострадавших при задымлении на юге Сокольнической ветки метро Москвы нет

По данным источника, в результате случившегося, никто из пассажиров столичного метрополитена не пострадал. Сейчас специалисты производят работы по регулировке затвора.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что во время поломки туристического эскалатора на водопаде Дэтянь в Китае погиб один человек.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:АрбатПассажирыОбщественный ТранспортМоскваМетро

Горячие новости

Все новости

партнеры