В Москве при активации гермодвери на метро «Арбатская» никто не пострадал

По данным источника, в результате случившегося, никто из пассажиров столичного метрополитена не пострадал. Сейчас специалисты производят работы по регулировке затвора.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что во время поломки туристического эскалатора на водопаде Дэтянь в Китае погиб один человек.