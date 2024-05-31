Пострадавших при задымлении на юге Сокольнической ветки метро Москвы нет
После приостановления движения на участке Сокольнической линии метро Москвы пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
В сообщении также указано, что после остановки движения безопасности пассажиров ничего не угрожает.
При этом по данным Telegram-канала «112», в результате происшествия пострадали не менее пяти человек, им оказывается медицинская помощь.
В пятницу, 31 мая, дептранс Москвы сообщил о том, что на Сокольнической линии метро от «Университета» до «Парка культуры» отсутствует движение. Причиной стала «небольшая техническая неисправность», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru