В Москве предотвратили теракт, который готовили спецслужбы Украины

Отмечается, что у мужчины 1972 года рождения, который действовал по заданию украинских спецслужб, нашли пятикилограммовую бомбу.

«После совершения теракта куратор обещал обеспечить ему выезд на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ», - говорится в сообщении.

В ФСБ добавили, что задержанный признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконной перевозке взрывных устройств.

Ранее бывшего сотрудника Запорожской АЭС приговорили к 18 годам лишения свободы за подготовку теракта по заказу ГУР, сообщает 360.ru.

