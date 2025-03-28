В Москве предотвратили теракт, который готовили спецслужбы Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Москве ранее судимого россиянина, который намеревался подорвать административное здание. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что у мужчины 1972 года рождения, который действовал по заданию украинских спецслужб, нашли пятикилограммовую бомбу.
«После совершения теракта куратор обещал обеспечить ему выезд на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ», - говорится в сообщении.
В ФСБ добавили, что задержанный признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконной перевозке взрывных устройств.
Ранее бывшего сотрудника Запорожской АЭС приговорили к 18 годам лишения свободы за подготовку теракта по заказу ГУР, сообщает 360.ru.
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