По его словам, попытки вербовки белорусов фиксируются с февраля 2022 года. Он отметил, что «наивных вводят в заблуждение», предлагая совершить в РФ «поджог или взорвать что‑нибудь».

«Все доморощенные террористы установлены... белорусы, выезжавшие в Россию, задерживались на стадии подготовки к преступлениям», - заключил Ананенко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США могут попробовать «столкнуть» Россию и Китай, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

