В МВД Белоруссии заявили о попытках использования белорусов для терактов в РФ

Иностранные спецслужбы пытаются использовать граждан Белоруссии для совершения терактов на территории России. Об этом в интервью «СБ.Беларусь сегодня» заявил начальник ГУБОПиК МВД республики Андрей Ананенко.

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По его словам, попытки вербовки белорусов фиксируются с февраля 2022 года. Он отметил, что «наивных вводят в заблуждение», предлагая совершить в РФ «поджог или взорвать что‑нибудь».

«Все доморощенные террористы установлены... белорусы, выезжавшие в Россию, задерживались на стадии подготовки к преступлениям», - заключил Ананенко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США могут попробовать «столкнуть» Россию и Китай, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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